На основе данных объективной реальности.

То, что у российских элит заканчивается терпение относительно украинского конфликта и появляется понимание необходимости конкретного решения этого вопроса, можно судить по всё более «ястребиной» риторике представителей власти. Про максимально бескомпромиссные комментарии зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева мы в рамках данного материала говорить не будем, но заявления главы МИД Сергея Лаврова о недопустимости с российской стороны никакого прекращения огня, а также сегодняшний комментарий председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о двух вариантах завершения конфликта разобрать имеет смысл.

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В своём комментарии в социальных сетях Володин перечислил несколько общеизвестных фактов, на основе которых сформировал незавидное будущее для Украины. Как отметил спикер ГД, так называемое контрнаступление ВСУ провалилось, потерпев «огромные потери» в технике и личном составе, Запад с трудом находит возможные к передаче Киеву вооружения, а уровень одобрения действий властей в США и особенно в находяшейся в рецессии Европе среди населения неуклонно падает.

Что до Украины, то страна, отметил Володин, полностью утратила финансовую самостоятельность, потеряла треть валового внутреннего продукта только за прошлый год, без учёта года текущего, а также потеряла 53,7 % населения с 2014 года.

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Всё это, полагает Володин, приводит только к двум возможным исходам текущего конфликта: Киев подписывает капитуляцию и принимает условия РФ либо боевые действия продолжатся, и в их ходе Украина как государство «перестанет существовать». Означает ли этот комментарий Володина некую имеющуюся у него информацию касательно планов Генштаба ВС РФ, которую он завуалированно пытается выдать в публичную плоскость, пока не вполне ясно.