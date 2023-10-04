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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД объяснили, почему Россия сохранила безвизовый режим для граждан Украины
Кто-то рассчитывал, что будут говорить как есть?

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Несколько дней назад президентом России был подписан указ, из которого следует, что граждане Украины смогут без необходимости оформлять визу въезжать на территорию РФ по своим внутренним паспортам или другим удостоверяющим личность документам. Данное решение, учитывая сложившуюся ситуацию, вызвало вполне понятное недоумение в российском обществе, дескать, вместе с теми, кто хотят посетить родственников, в Россию могут проникнуть и лица с отнюдь не добрыми намерениями.

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Что ж, по всей видимости, это риск, на который государство готово пойти, поскольку сегодня МИД РФ уточнил, по какой причине на днях был издан вышеупомянутый указ президента. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, страна делает это «по гуманитарным соображениям» и не собирается ставить искусственные препятствия перед интересами простых людей, которые хотят поддерживать родственные связи.

Здесь необходимо понимать, что у очень многих украинцев остались родственники на новых территориях РФ. И хотя попадание в эти (равно как и в другие) регионы России со стороны Украины сейчас фактически невозможно, но в перспективе многое может измениться. Да и не стоит забывать о том, что на Украине благодаря ещё оставшимся рудиментам советского образования имеется большое количество образованного населения с ценными специальностями, которое отнюдь не помешает в России, где, если что, наблюдается не то что рекордная безработица, а даже серьёзный дефицит рабочих рук, требующихся на растущих словно грибы после дождя новых производствах.

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Данный сугубо экономический интерес, как нам видится, является ключевым в вышеозвученном решении российской власти по разрешению беспрепятственного въезда украинцев в Россию.

#россия #украина #политика
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