Может показаться, что это новость из прошлого или из будущего. Но понятно, для каких регионов России это в первую очередь делается.

Как мы уже неоднократно отмечали, трагедия того, что сейчас происходит на территориях, которые ранее были территориями Украины, а теперь вписаны в Конституцию РФ, в том, что практически у каждого имеются родственники, живущие «по ту сторону». Более того, у значительной части людей, которые сейчас проживают в ЛНР, ДНР, в Крыму, в Запорожской и Херсонской областях, непосредственно сами родственники в прошлом году покинули свои дома и выехали туда, где, как им казалось, безопаснее. Теперь же многие хотели бы вернуться обратно, но в результате выбора, которое сделало киевское руководство, эти территории теперь являются другим государством.

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И вот, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, по которому граждане Украины смогут въезжать на территорию России без визы и по внутренним украинским документам, удостоверяющим личность. Примечательно, что въезжать можно будет и по документам с истекшим сроком действия.

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Бытует мнение, что такое решение приведёт к упрощению попадания на территорию России откровенных диверсантов, но, по всей видимости, на эти риски российское руководство готово пойти, чтобы вернуть в «новые регионы» население. Которому ещё предстоит трудиться в деле их восстановления и вливания в российскую систему и экономику.