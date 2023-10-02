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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве обиделись на Илона Маска и обвинили его в «поощрении российской пропаганды»
Комментировать поведение киевских политиков — только портить.

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Сегодня одним из главных информационных поводов поделился американский предприниматель Илон Маск, который неплохо осведомлён о конфликте на Украине и его предыстории. Уже за этот факт — по сути, за желание знать и озвучивать дистиллированную правду — его на Украине постоянно обвиняют в «поощрении» российской «пропаганды». Сегодня Илон Маск опубликовал сатирическое «мемное» изображение президента Украины Владимира Зеленского в виде натужившегося от желания попросить ещё «миллиард долларов помощи».

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Наверное, не стоит объяснять, насколько болезненно данную публикацию Маска восприняли на Украине, где американский предприниматель и миллиардер за своё содействие ВСУ с помощью бесплатного предоставления доступа к спутниковому Starlink был возведён чуть ли не в ранг национальных героев. Что ж, теперь герой уже не герой, а «враг народа», и, естественно, пройти мимо не смог советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В своей публикации в Telegram Подоляк, не называя имён и фамилий, но из контекста прекрасно понятно, о ком и почему он говорит, заявил, что «любая поддержка России сегодня» неприемлема, а «любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — это безусловное поощрение российской пропаганды», якобы оправдывающей «массовое насилие и разрушение».

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Не будем сейчас комментировать попытки Подоляка надавить на жалость, поскольку кроме Киева во всём происходящем больше никто не виноват. У Украины на протяжении семи лет была возможность решить текущую проблему, но там этим намеренно не занимались. В последний раз у Киева была возможность погасить конфликт в конце марта—начале апреля прошлого года, когда казалось, что удалось достичь прогресса в переговорах. Но ходу истории тогда помешали западные спонсоры Украины, и теперь страна попала в ловушку повестки и пропаганды, приемлемого выхода из которой для Киева, похоже, уже нет.

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