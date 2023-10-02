У соответствующей публикации миллиардера в Twitter уже 45,4 млн просмотров.

Положение, в котором сейчас находится Украина, завидным не назовёшь: страна полностью находится на выстроенной коллективным Западом вокруг её бренного тела системы искусственного жизнеобеспечения. Почти весь бюджет дотируется Западом, практически все поставки вооружений идут с Запада, все отмашки и разрешения — с Запада. В общем, такая вот она — вожделенная украинская «независимость».

реклама

Прекрасно это понимают и в самом Киеве, отсюда и бесконечные турне президента Украины Владимира Зеленского, имеющие целью исключительно «выбивание» из спонсоров страны дополнительных финансовых средств и всё новых поставок вооружений, поскольку судьба предыдущих поставок очевидна всем.

Поскольку один только американский бюджет предоставил Киеву свыше 100 миллиардов долларов экономической и военной «помощи», и аппетитам киевских властей нет никакого предела при явном нежелании Украины завершать данный конфликт переговорами, сегодня американский предприниматель, миллиардер и владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск опубликовал на своей официальной страничке занимательный «мем».

На картинке легко заметить еле сдерживающегося, натужившегося президента Украины Владимира Зеленского, а также подпись: «Когда прошло 5 минут, а ты ещё не попросил о миллиарде долларов в качестве помощи».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Здесь, что называется, не в бровь, а в глаз. Сердцем и разумом это понимают и те, кто поддерживают Украину в текущем конфликте, поэтому ополчились на Маска, дескать, сейчас не время шутить над Украиной и её руководством. Особенно агрессивны в своих комментариях, естественно, жители самой виновницы «торжества», у которых Илон Маск вчера герой за счёт предоставления ВСУ доступа к Starlink, а сегодня уже «враг народа» за то, что смеет говорить правду.