Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск «затроллил» бесконечно просящего помощь Зеленского
У соответствующей публикации миллиардера в Twitter уже 45,4 млн просмотров.

реклама

Положение, в котором сейчас находится Украина, завидным не назовёшь: страна полностью находится на выстроенной коллективным Западом вокруг её бренного тела системы искусственного жизнеобеспечения. Почти весь бюджет дотируется Западом, практически все поставки вооружений идут с Запада, все отмашки и разрешения — с Запада. В общем, такая вот она — вожделенная украинская «независимость».

реклама

Прекрасно это понимают и в самом Киеве, отсюда и бесконечные турне президента Украины Владимира Зеленского, имеющие целью исключительно «выбивание» из спонсоров страны дополнительных финансовых средств и всё новых поставок вооружений, поскольку судьба предыдущих поставок очевидна всем.

Поскольку один только американский бюджет предоставил Киеву свыше 100 миллиардов долларов экономической и военной «помощи», и аппетитам киевских властей нет никакого предела при явном нежелании Украины завершать данный конфликт переговорами, сегодня американский предприниматель, миллиардер и владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск опубликовал на своей официальной страничке занимательный «мем».

На картинке легко заметить еле сдерживающегося, натужившегося президента Украины Владимира Зеленского, а также подпись: «Когда прошло 5 минут, а ты ещё не попросил о миллиарде долларов в качестве помощи».

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Здесь, что называется, не в бровь, а в глаз. Сердцем и разумом это понимают и те, кто поддерживают Украину в текущем конфликте, поэтому ополчились на Маска, дескать, сейчас не время шутить над Украиной и её руководством. Особенно агрессивны в своих комментариях, естественно, жители самой виновницы «торжества», у которых Илон Маск вчера герой за счёт предоставления ВСУ доступа к Starlink, а сегодня уже «враг народа» за то, что смеет говорить правду.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-министр обороны Британии посоветовал Украине призывать в армию больше молодых людей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
12
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
46
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
5
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
10
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
7
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
21
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
7
Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
6

Сейчас обсуждают

glavhyilo
16:49
шибанули пиндосы просто
Кулеба: Киев пытается найти компромиссные решения по продолжению помощи от США
Вячеслав Безруков
16:41
Там даже андроид го будет тормозить какая это нафиг приставка? Г на палке.
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
DIP48
16:40
Короче, западные паны не спешат рисковать собой за дешевых расходников. Кто бы мог подумать)))
Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против коллективной обороны Украины
hihimik
16:40
Так это мало еще. Их же больше делают. Видимо копят на будущие события.
На Украине заявили, что в сентябре ВС РФ применили рекордное количество дронов «Герань-2»
glavhyilo
16:37
на рекорд пошли
На Украине заявили, что в сентябре ВС РФ применили рекордное количество дронов «Герань-2»
VAKT
16:35
Крымских городов всё ещё нет.
«СберМаркет» расширил географию работы еще на 200 городов России
VAKT
16:34
причём приставка - откровенный дешман
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
VAKT
16:34
Оперативная память 1 Гб Дальше можно не читать.
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
Roditch
16:32
F-35 выпущено почти 3,5 тысячи. На вооружении США стоит с 2015 года.
Defense News: в США завершили позволяющие начать серийный выпуск F-35 испытания
Просто прохожий
16:31
Надежды Пентагона разрушены. Америка в шоке. Европа в истерике. Конец США. Европа замёрзла без нашего газа. Дефолт США. Крах доллара.. Бла бла бла.. А в сухом остатке- Киев за 3 года и то, может быть...
Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем