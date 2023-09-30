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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев уточнил, до какого момента будет продолжаться СВО
Тут, как говорится, вашими бы устами да мёд пить.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который частенько позволяет себе громкие заявления, выглядящие если не совсем уж фантазией, то как минимум крайне отдалённой перспективой, поделился ещё одним крайне громким, если не сказать оглушительным, заявлением. Многие воспринимают Медведева как своеобразного «плохого полицейского», озвучивающего мысли Кремля в таком виде, в котором сам Кремль их озвучить, по понятным причинам, не может. И вот, сегодня Зампред Совбеза обозначил конечную цель специальной военной операции, дав понять о том, что без её достижения боевые действия не завершатся.

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По словам Медведева, СВО будет продолжаться до тех пор, пока в состав России не войдут её исконные территории, а исповедующее одиозную зародившуюся в 1930-х годах в Германии и Италии идеологию руководство в Киеве не будет фактически «уничтожено».

Означает ли это нечто большее, чем просто бесполезное припугивание непуганых киевских руководителей, понимающих только реальные действия и удары, пока говорить рано. При этом необходимо понимать, что существует целый ряд явлений, которые так или иначе подтверждают озвученную Медведевым версию дальнейшего развития событий. В частности, о том, что у Украины осталось только две опции — капитуляция или исчезновение как государства — в России заявили все политики верхнего эшелона. Кроме того, значительная часть российских резервов ещё не введена на линию боевого соприкосновения, и идёт наращивание ударного потенциала в том числе в плане ракетного вооружения.

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Выльется ли всё это в реализацию озвученного Медведевым плана, покажет только время. Пока что инициатива по-прежнему на стороне ВСУ, и именно ВСУ ведут наступательные действия и планируют новые из них. Да, пока безрезультатно, но ведут.

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