Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили, что в сентябре ВС РФ применили рекордное количество дронов «Герань-2»
Более пятисот единиц.

реклама

Одним из действительно меняющих правила игры в рамках текущего конфликта на Украине видов вооружений стали дроны-камикадзе «Герань-2». Называть их «Шахидами»/«Шахедами», отсылая якобы к тому, что это просто перемаркированные иранские беспилотники, совершенно неправильно, поскольку у «Гераней» имеются конструктивные отличия от «прототипа», равно как и изменены системы управления. Тем не менее, на Украине в целях пропаганды их продолжают связывать с Ираном, который, к слову, никогда не подтверждал факта передачи России своих беспилотников.

реклама

В сентябре ВС РФ особенно активно применяли данные виды вооружений для ударов по самым разным военным объектам, и вот, украинский военный портал Defence Express заявил, что в минувшем месяце было применено рекордное количество данных ударных беспилотников. По статистике портала, всего в сентябре было использовано 503 беспилотника «Герань-2», которые портал продолжает по привычке, следуя информационной повестке, именовать как Shahed-136.

Для сравнения, месяцами ранее количество применений «Гераней» в 2—3 раза уступало сентябрьской статистике: так, в июне Россия, по подсчётам Defence Express, применила 197 дронов, в июле — 246, а в августа — 167 единиц.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Следует отметить, что истощённая до предела украинская система ПВО практически утратила способность перехватывать «Герани-2»: согласно комментариям спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это связано с применением ВС РФ усовершенствованных малозаметных беспилотников. Опять же, к вопросу о том, «Шахид» это или всё-таки «Герань».

#россия #украина #боевые действия #"герань-2"
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Илон Маск «затроллил» бесконечно просящего помощь Зеленского
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
12
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
46
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
5
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
10
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
7
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
21
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
7
Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
6

Сейчас обсуждают

glavhyilo
16:49
шибанули пиндосы просто
Кулеба: Киев пытается найти компромиссные решения по продолжению помощи от США
Вячеслав Безруков
16:41
Там даже андроид го будет тормозить какая это нафиг приставка? Г на палке.
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
DIP48
16:40
Короче, западные паны не спешат рисковать собой за дешевых расходников. Кто бы мог подумать)))
Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против коллективной обороны Украины
hihimik
16:40
Так это мало еще. Их же больше делают. Видимо копят на будущие события.
На Украине заявили, что в сентябре ВС РФ применили рекордное количество дронов «Герань-2»
glavhyilo
16:37
на рекорд пошли
На Украине заявили, что в сентябре ВС РФ применили рекордное количество дронов «Герань-2»
VAKT
16:35
Крымских городов всё ещё нет.
«СберМаркет» расширил географию работы еще на 200 городов России
VAKT
16:34
причём приставка - откровенный дешман
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
VAKT
16:34
Оперативная память 1 Гб Дальше можно не читать.
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
Roditch
16:32
F-35 выпущено почти 3,5 тысячи. На вооружении США стоит с 2015 года.
Defense News: в США завершили позволяющие начать серийный выпуск F-35 испытания
Просто прохожий
16:31
Надежды Пентагона разрушены. Америка в шоке. Европа в истерике. Конец США. Европа замёрзла без нашего газа. Дефолт США. Крах доллара.. Бла бла бла.. А в сухом остатке- Киев за 3 года и то, может быть...
Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем