Более пятисот единиц.

Одним из действительно меняющих правила игры в рамках текущего конфликта на Украине видов вооружений стали дроны-камикадзе «Герань-2». Называть их «Шахидами»/«Шахедами», отсылая якобы к тому, что это просто перемаркированные иранские беспилотники, совершенно неправильно, поскольку у «Гераней» имеются конструктивные отличия от «прототипа», равно как и изменены системы управления. Тем не менее, на Украине в целях пропаганды их продолжают связывать с Ираном, который, к слову, никогда не подтверждал факта передачи России своих беспилотников.

реклама

В сентябре ВС РФ особенно активно применяли данные виды вооружений для ударов по самым разным военным объектам, и вот, украинский военный портал Defence Express заявил, что в минувшем месяце было применено рекордное количество данных ударных беспилотников. По статистике портала, всего в сентябре было использовано 503 беспилотника «Герань-2», которые портал продолжает по привычке, следуя информационной повестке, именовать как Shahed-136.

Для сравнения, месяцами ранее количество применений «Гераней» в 2—3 раза уступало сентябрьской статистике: так, в июне Россия, по подсчётам Defence Express, применила 197 дронов, в июле — 246, а в августа — 167 единиц.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Следует отметить, что истощённая до предела украинская система ПВО практически утратила способность перехватывать «Герани-2»: согласно комментариям спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это связано с применением ВС РФ усовершенствованных малозаметных беспилотников. Опять же, к вопросу о том, «Шахид» это или всё-таки «Герань».