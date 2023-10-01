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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине пожаловались на усовершенствованные малозаметные дроны «Герань»
Таким образом Киев маскирует факт тотальнейшего истощения своей ПВО.

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Последние несколько месяцев дроны-камикадзе «Герань-2» летают по всей территории Украины практически не встречая сопротивления: «сбивают» их ВСУ только в социальных сетях, тогда как «на земле» постоянно горят всё новые и новые превращённые украинским военным командованием в военные склады объекты. Всё это свидетельствует о том, что система противовоздушной обороны Украины, которая и так уже почти полностью зависит от западных поставок, истощена до предельного уровня.

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Понимая это, а также осознавая тот факт, что заявления ГШ ВСУ о количестве «сбитых» средств поражения ВС РФ не соответствуют действительности, в Воздушных силах ВСУ решили пожаловаться на усовершенствованные дроны «Герань», которые отличаются малозаметностью и устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

Об этом, собственно, заявил небезызвестный спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, по словам которого, применяемые Россией дроны представляют собой маленькие, малозаметные и медленные цели, которые сложно выявлять системами ПВО. Также Игнат пожаловался, что «Герани», которые на Украине по привычке зачем-то продолжают называть «Шахедами», хотя ни Иран, ни Россия никогда не подтверждали факта передачи/получения данных систем, да и конструктивно «Шахеды» сильно отличаются от российских «Гераней», могут самостоятельно восстанавливать связь со спутниками, а также запускаться из разных локаций и двигаться по непредсказуемой траектории, тем самым запутывая ПВО.

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Подобные оправдательные заявления от Игната поступают всякий раз, когда Россия наносит массированный удар дронами (этой ночью, по всей видимости, был нанесён самый масштабный удар чуть ли не за всю СВО), отразить который украинская истощённая ПВО в принципе не в состоянии.

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