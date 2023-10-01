— Может, бахнем? — Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху! Но потом.

Относиться к заявлениям зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева можно сильно по-разному, хотя у многих отношение к ним предельно однозначное, но невозможно игнорировать тот факт, что Медведев представляет ту часть российских элит, которые топят за эскалацию конфликта, его более решительное ведение и уверенное окончание без каких бы то ни было «но». Так сказать, «партия войны». Партия умеренных политиков пока, впрочем, сдерживает давление «ястребов», но заявления, которые позволяют себе недалёкие западные функционеры, могут рано или поздно привести к тому, что терпение лопнет даже у «голубей».

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В частности, на днях в Германии стали звучать призывы к скорейшей передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, дескать, Киев «имеет право» (кто ему его дал — не уточняется) наносить удары по территории России с целью срыва логистики и снабжения российских войск на линии боевого соприкосновения.

Естественно, Медведев не мог удержаться и не отреагировать на данный выпад немецких функционеров. По словам зампреда российского совбеза, если подобные действия якобы «соответствуют международному праву», то в таком случае ему будут соответствовать и «удары по немецким заводам, где эти ракеты делают». Как справедливо отметил Медведев, европейские функционеры подталкивают Россию к третьей мировой войне.

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И вот здесь главное — не спровоцироваться и не сделать так, чтобы эта третья мировая началась. Разумом, конечно, все понимают, что даже полное уничтожение Россией всего немецкого ВПК не приведёт к началу боевых действий с НАТО, но стоит ли проверять это утверждение, когда на кону столь высокая ставка? Отчаявшийся Запад, собственно, может и сорваться с цепи.