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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии считают, что Украина якобы имеет право применять ракеты Taurus для ударов по территории РФ
В Германии, похоже, так и не поняли, до чего эта конфронтация довела их страну.

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Несмотря на то, что все страны Западной Европы на протяжении десятилетий жили с Россией в согласии и взаимовыгодно сотрудничали, по причине, которой является взращивание намеренно слабых, низкоинтеллектуальных и полностью зависимых от США «элит», эти страны моментально, ничего не оспаривая, взяли под козырёк и полностью исполнили не только все навязанные Вашингтоном санкционные ограничения, от которых сами в первую очередь и пострадали, но и заняли бескомпромиссную политическую позицию, за которую теперь расплачивается в первую очередь Украина.

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Казалось бы, взрослым дяденькам и тётенькам в строгих костюмах такие элементарные вещи нужно бы понимать, но нет: существуют в той же Германии, которая несмотря на десятилетия плодотворного сотрудничества с РФ, стала второй после США страной по объёму военной «помощи» Украине, свои «ястребы», спящие и видящие поражение Москвы в этом конфликте.

Например, председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, заявившая, что Берлину следует «срочно» отправить Украине так сильно желаемые ею крылатые ракеты Taurus немецкого производства. В качестве причины, по которой Германии следует это сделать, фрау Штрак-Циммерман назвала возможность их (ракет) применения для ударов по российской военной логистике, тем самым нарушая снабжение войск на линии боевого соприкосновения.

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Более того, глава оборонного комитета считает, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, и при этом не важно, кто и какое оружие Украине поставляет. По всей видимости, пока Берлину демонстративно не покажут, почему и насколько сильно он не прав, воинственная риторика там не умолкнет.

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