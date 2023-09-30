реклама
Несмотря на то, что все страны Западной Европы на протяжении десятилетий жили с Россией в согласии и взаимовыгодно сотрудничали, по причине, которой является взращивание намеренно слабых, низкоинтеллектуальных и полностью зависимых от США «элит», эти страны моментально, ничего не оспаривая, взяли под козырёк и полностью исполнили не только все навязанные Вашингтоном санкционные ограничения, от которых сами в первую очередь и пострадали, но и заняли бескомпромиссную политическую позицию, за которую теперь расплачивается в первую очередь Украина.
реклама
Казалось бы, взрослым дяденькам и тётенькам в строгих костюмах такие элементарные вещи нужно бы понимать, но нет: существуют в той же Германии, которая несмотря на десятилетия плодотворного сотрудничества с РФ, стала второй после США страной по объёму военной «помощи» Украине, свои «ястребы», спящие и видящие поражение Москвы в этом конфликте.
Например, председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, заявившая, что Берлину следует «срочно» отправить Украине так сильно желаемые ею крылатые ракеты Taurus немецкого производства. В качестве причины, по которой Германии следует это сделать, фрау Штрак-Циммерман назвала возможность их (ракет) применения для ударов по российской военной логистике, тем самым нарушая снабжение войск на линии боевого соприкосновения.
Более того, глава оборонного комитета считает, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, и при этом не важно, кто и какое оружие Украине поставляет. По всей видимости, пока Берлину демонстративно не покажут, почему и насколько сильно он не прав, воинственная риторика там не умолкнет.