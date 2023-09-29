Скоро в авиакомпанию начнут поступать уже российские самолёты.

Как известно, и Boeing, и Airbus, в 1990-е словно клещи вцепившиеся в российский рынок и практически уничтожившие этим отечественное гражданское авиастроение, в прошлом году собрали свои манатки, и вынужденно с этим рынком попрощались. По всей видимости, навсегда, поскольку сейчас в России полным ходом идёт восстановление гражданской авиастроительной отрасли, и даже если западные производители сильно захотят и, извиняясь и посыпая голову пеплом, захотят вернуться, то путь назад им уже закрыт.

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Тем не менее, переходный период от полной зависимости от западных самолётов к налаживанию и наращиванию собственного производства только начался, в связи с чем у журналистов то и дело возникают опасения, что парк доступных авиалайнеров будет неуклонно сокращаться, из-за чего пострадают частота и стоимость авиаперевозок.

На самом же деле всё обстоит в целом нормально. По крайней мере, у «Аэрофлота», представитель которого сегодня заявил, что у флагманского авиаперевозчика достаточно самолётного флота, чтобы в полной мере и бесперебойно осуществлять авиарейсы по всем международным направлениям.

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Необходимо отметить, что именно «Аэрофлот» первым начнёт получать российские самолёты МС-21, Sukhoi Superjet New и другие. По плану, первые лайнеры поступят в распоряжение авиакомпании в конце 2024 года.