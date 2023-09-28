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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что альянс не считает падение обломков БПЛА в Румынии «намеренной атакой» со стороны России
И это правильно.

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Если читать заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга между строк, то становится предельно очевидно, что вступать в реальный конфликт с Россией альянс не намерен, поскольку последствия такого столкновения всем очевидны, а заниматься «изматыванием» российского потенциала должна прокси — в данном случае Украина.

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Находящийся сейчас с необъявленным экстренным визитом в Киеве генсек НАТО не только заявил, что лишь «сильная украинская армия» может установить в стране реальный мир, и что капитуляция Украины и в целом достижение мира «любой ценой» для альянса неприемлемо, но и отметил, что у блока нет доказательств «намеренной атаки» России на страну-члену альянса.

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Данное заявление Столтенберг сделал, отвечая на вопрос о падении обломков беспилотника в Румынии. Не секрет, что Украина, понимая реалии на поле боя, очень сильно хочет втянуть НАТО в конфликт на своей стороне, поскольку только это может, и то вряд ли, склонить чашу весов на её сторону. Сам альянс при этом, понимая, что красные линии у Кремля всё-таки имеются, и он это уже продемонстрировал, начав на Украине специальную военную операцию, категорически против такого развития событий, используя Киев в качестве прокси и якобы находясь «не при делах».

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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