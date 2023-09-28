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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО выразил несогласие с достижением на Украине мира «любой ценой»
Йенс, алло! Тебя что, кто-то спрашивать будет? Вроде бы нет.

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Заявления натовских функционеров порой настолько сильно отрываются от реальности, что уже, честное слово, не знаешь, как на них реагировать. Слишком уж противоречивыми, лицемерными и людоедскими по отношению к Украине являются эти заявления. Взять хотя бы свежий комментарий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга касательно, как он считает, недопустимости достижения на Украине мира любой ценой.

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По мнению Столтенберга, и он в данном случае, к слову, совершенно прав, «любой ценой» — означает капитуляцию Киева и выполнение всех требований России. В таком варианте «любая цена» для Столтенберга выглядит совершенно неприемлемой, поскольку, дескать, в таком случае «мир совершенно не будет миром», а превратится в оккупацию.

При этом, что важно, Столтенберг не воспринимает бесконечное нашпиговывание Украины натовским оружием и деньгами способом достижения мира любой ценой — в данном случае ценой жизней украинских солдат и ценой будущего Украины как такового. В представлении генсека Североатлантического альянса, завершению конфликта может поспособствовать только «сильная украинская армия».

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Проще говоря, в НАТО уже не скрывают, что Украина для них — это просто инструмент для изматывания России. К сожалению, «инструмент» этого понимать никак не хочет.

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