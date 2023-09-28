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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВКС России передана новая серийная партия суперсовременных истребителей Су-57
С недавних пор Су-57 действительно в серийном производстве.

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Программа создания в России самого современного истребителя пятого поколения Су-57 насчитывает порядка двадцати лет. За это время были и проблемы, и их преодоление, но в конечном итоге самолёт был создан, а в прошлом году его производство пошло в «серию».

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Поскольку РФ в плане введения в строй истребителя пятого поколения значительно отстала от другой военной сверхдержавы — Соединённых Штатов — то очевидно, что это отставание надо сокращать ударными темпами. Поэтому в текущем году производство Су-57 было увеличено, и вот, новая партия данных истребителей сегодня была передана Воздушно-космическим силам России, о чём официально сообщила госкорпорация «Ростех», объединяющая под собой практически все предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В подробности «Ростех» вдаваться не стал, поэтому мы не знаем, сколько всего Су-57 вошло в новую партию. Зато известно, что это не последняя партия Су-57 в этом году: запланированные к передаче ВКС России до конца года другие «пятьдесят седьмые» сейчас находятся в цехе окончательной сборки или уже проходят отработку на лётно-испытательной станции.

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Также сегодня ВКС России получили третью в этом году партию Су-35С — вторых по современности истребителей в российском арсенале авиационной техники.

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