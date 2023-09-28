Дело важное, дело нужное.

Российский оборонно-промышленный комплекс и до начала специальной военной операции постоянно наращивал выпуск вооружений, но мир, в котором мы проснулись 24 февраля 2022 года, в котором маски оказались сброшены, а все некогда «партнёры» показали свои истинные лица, диктует свои условия, и стало очевидно, что темпы наращивания вооружений необходимо резко увеличивать.

реклама

Как итог, развиваются все направления оборонно-промышленного комплекса России: на воду регулярно спускаются новые надводные и подводные корабли, в зону СВО эшелонами отправляются новые образцы бронетехники, ну а в воздух поднимаются только вышедшие с завода суперсовременные истребители. В рамках данной заметки речь пойдёт об истребителях Су-35С поколения «4++», уже третью партию которых за текущий год Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Воздушно-космическим силам России.

Сколько самолётов вошли в третью партию, не уточняется, однако по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до конца года в войска будут ещё переданы «самолёты следующей очереди». Так что перед нами не последняя в этом году партия.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Су-35С — это второй по современности и технологичности российский истребитель после Су-57. А если учитывать количество выпущенных единиц данной авиационной техники, то и вовсе первый. Су-35 принимают активное участие в рамках специальной военной операции на Украине.