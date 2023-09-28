Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Третья за этот год партия современных истребителей Су-35С передана ВКС России
Дело важное, дело нужное.

реклама

Российский оборонно-промышленный комплекс и до начала специальной военной операции постоянно наращивал выпуск вооружений, но мир, в котором мы проснулись 24 февраля 2022 года, в котором маски оказались сброшены, а все некогда «партнёры» показали свои истинные лица, диктует свои условия, и стало очевидно, что темпы наращивания вооружений необходимо резко увеличивать.

реклама

Как итог, развиваются все направления оборонно-промышленного комплекса России: на воду регулярно спускаются новые надводные и подводные корабли, в зону СВО эшелонами отправляются новые образцы бронетехники, ну а в воздух поднимаются только вышедшие с завода суперсовременные истребители. В рамках данной заметки речь пойдёт об истребителях Су-35С поколения «4++», уже третью партию которых за текущий год Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Воздушно-космическим силам России.

Сколько самолётов вошли в третью партию, не уточняется, однако по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до конца года в войска будут ещё переданы «самолёты следующей очереди». Так что перед нами не последняя в этом году партия.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Су-35С — это второй по современности и технологичности российский истребитель после Су-57. А если учитывать количество выпущенных единиц данной авиационной техники, то и вовсе первый. Су-35 принимают активное участие в рамках специальной военной операции на Украине.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
25
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
13
О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
10
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
19
Какими были елочные игрушки в СССР
24
Китай опережает весь мир по мощности суперкомпьютеров, но скрывает это из-за американских санкций
5
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
25
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
2

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:20
Остановись. Не позорься. Ты сыпишься в аргументах.
В Киеве признали, что ни ATACMS, ни Taurus не компенсируют ВСУ разницу в количестве вооружений по сравнению с ВС РФ
Тruth Seеker
16:19
Поражение армии РФ под Харьковом привело к радикальному изменению стратегии России. Вооружённым силам РФ давно не хватало ресурсов для успешных действий на Украине. После украинского контрнаступления ...
В Киеве признали, что ни ATACMS, ни Taurus не компенсируют ВСУ разницу в количестве вооружений по сравнению с ВС РФ
Иван Горыныч
16:19
Сынок, а чей Крым, 24 ФЗ 22, апреля 2004, сайт Кремля и крымненаш.🤣😂🤣😂
В Киеве признали, что ни ATACMS, ни Taurus не компенсируют ВСУ разницу в количестве вооружений по сравнению с ВС РФ
OgoGoLog
16:19
Бои то назови? А не пустую страницу с вики кидай.
В Киеве признали, что ни ATACMS, ни Taurus не компенсируют ВСУ разницу в количестве вооружений по сравнению с ВС РФ
Вася Ягодкин
16:18
Примитивный,ты этот абзац третий день постишь. Кураторы методичек - всё, пиндеру навещают и больше тебе методичек не высылают, а у самого ума то нету, три слова в одну мысль связать.
Химическая промышленность Германии трещит по швам без российских ресурсов
Тruth Seеker
16:18
11 сентября, спустя пять дней после начала контрнаступления, Министерство обороны России в рамках ежедневной сводки опубликовало карту, согласно которой российские войска потеряли контроль над 8370 кв...
В Киеве признали, что ни ATACMS, ни Taurus не компенсируют ВСУ разницу в количестве вооружений по сравнению с ВС РФ
Тruth Seеker
16:16
Что за прикол с немцем психиатром, или это ты его посещаешь?
В Киеве признали, что ни ATACMS, ни Taurus не компенсируют ВСУ разницу в количестве вооружений по сравнению с ВС РФ
Вася Ягодкин
16:15
По задам ты большой специалист, мальчики из Тая по твоей дупе сильно скучают.
Химическая промышленность Германии трещит по швам без российских ресурсов
OgoGoLog
16:15
"предполагаемые изначальные задачи" На Украине сами их и предположили. Не позорься со своей вики. Я уже тысячу раз говорил, что она уже давно украинская. "21 сентября, после поражения РФ в Харьковско...
В Киеве признали, что ни ATACMS, ни Taurus не компенсируют ВСУ разницу в количестве вооружений по сравнению с ВС РФ
Вася Ягодкин
16:14
Скучный, ты четвертый день одну и туже повестку строчишь. Что, кураторы сдохли и методичку для тебя не обновляют, а у тебя своего ума нету?
Химическая промышленность Германии трещит по швам без российских ресурсов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем