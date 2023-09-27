А ведь если бы это не придали огласке, никто бы в канадском парламенте и не понял, что сотворил нечто неприемлемое.

В конце прошлой недели в Канаде, чтобы сделать приятно находившемуся в Оттаве с официальным визитом президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригласили в здание парламента канадца украинского происхождения, который «сражался против русских во Второй мировой войне». Члены парламента Канады будто бы не поняли, что это означает, поэтому словно морские котики принялись хлопать в ладоши с радостными выражениями лиц.

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Поскольку большая часть мира всё-таки ещё помнит, что значит «сражался против русских во Второй мировой войне» и к какой части истории это относит такого ветерана боевых действий, то довольно быстро стало известно, что виновник торжества — ветеран дивизии СС «Галичина», известной своими зверствами и участием в одних из наиболее отвратительных преступлениях пособников Третьего Рейха против человечества. Как следствие, на Канаду обрушилось общемировое осуждение.

За эту выходку уже ответил спикер парламента Канады, попрощавшись со своей карьерой, и вот, сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который, если что, вместе со всеми улыбался и хлопал, чествуя ветерана «Галичины», якобы не зная, что происходит, официально принёс извинения за произошедшее. По словам Трюдо, «это была чудовищная ошибка, которая скомпрометировала и канадский парламент, и Канаду в целом». Канадский премьер назвал произошедшее в парламенте «надругательством» над памятью жертв нацизма.

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Как мы уже отмечали, лицемерие всей этой ситуации в том, что канадские власти стесняются не того, что они пригласили в парламент ветерана нацистского подразделения, а того, что этот факт был предан огласке и получил всеобщее осуждение и порицание. Проще говоря, канадские власти прощупали почву и поняли, что реабилитировать коричневую чуму пока рано: западное общество к этому ещё не готово. Ключевые слова в предыдущем предложении, впрочем, вы сами прекрасно знаете.