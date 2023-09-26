Козёл отпущения назначен, но инцидент не исчерпан: отмываться Канаде придётся до-о-о-о-олго.

Произошедший на днях разлетевшийся на весь мир в канадском парламенте скандал со стоячими овациями канадцу украинского происхождения, являющемуся ветераном дивизии СС «Галичина», не прошёл бесследно. Поскольку открытое чествование пособников Третьего Рейха в так называемых цивилизованных странах — это (пока) ай-яй-яй нехорошо и нельзя, а можно только в своих прокси, то сам факт присутствия такого человека в парламенте Канаде уже неприемлем, не говоря уже о бурных и продолжительных овациях всем залом вместе с премьером Канады, а также президентом Украины с его супругой.

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В общем, канадцы решили потушить пожар скандала, найдя в сложившейся ситуации козла отпущения, свалив на него всю вину за произошедшее и выгнав его со своего поста. Таким козлом отпущения стал спикер канадского парламента Энтони Рота, который с улыбкой до ушей рассказывал, как приглашённый в парламент «гость» воевал «против русских» «за правду и свободу». Сегодня он заявил, что «с тяжёлым сердцем» объявил о своей отставке. Почему он с тяжёлым сердцем не произносил неприемлемые в нормальном обществе слова, за которые поплатился карьерой, естественно, ответа не было. А ответ простой: он не считает, что сделал что-то постыдное и не рассчитывал, что разгорится скандал с именно такими последствиями.

Конечно, никто не должен забывать о том, что в ладоши хлопал весь канадский парламент вместе с главой канадского кабмина. В общем, Канада решила прощупать почву с реабилитацией коричневой чумы в западном обществе, и опытным путём оказалось, что пока рановато. Но, как мы понимаем, ключевое слово здесь — «пока».