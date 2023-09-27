Был огромный склад, теперь на его месте огромное ничего.

В понедельник ночью российским ракетным ударом был уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Киселевка в Херсонской области. Детонация боеприпасов была мощнейшая, и в её результате от склада остались только воспоминания, разлетевшиеся на сотни метров обломки и строительная пыль от взлетевших на воздух ангаров.

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Всего ракетным ударом были уничтожены двенадцать ангаров, в которых в общей сложности хранились свыше трёх тысяч тонн боеприпасов. Вчера Минобороны показало процесс уничтожения склада, а сегодня продемонстрировало данные объективного контроля, на которых можно увидеть последствия в виде стёртого с лица земли арсенала и ещё дымящихся его руин.

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Отметим, что поражение столь крупного арсенала, на котором, если переводить тысячи тонн в конкретное количество боеприпасов, могло храниться свыше 30 тысяч артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра, стало крайне болезненным, учитывая, что Украина полностью зависит от поставок с Запада, который и так уже в плане артиллерийских боеприпасов скребёт по дну бочки.