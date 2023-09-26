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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Более 3 000 тонн боеприпасов взлетели на воздух в результате ракетного удара по арсеналу ВСУ — видео Минобороны
Вопросы из разряда «почему боеприпасы свозят так близко к ЛБС» будут?

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В ночь с 24 на 25 сентября ВС РФ наносили мощный ракетный удар по военным объектам Украины, которых, учитывая размеры страны и масштаб её милитаризации государствами НАТО, ещё вагон и маленькая тележка, и уничтожать их, добавляя к слову «милитаризация» приставку «де-» предстоит ещё много и долго. Но процесс идёт, и идёт активно: сегодня Минобороны показало кадры уничтожения очередного склада вооружения и боеприпасов ВСУ, территориально расположенного в районе населённого пункта Киселевка в Херсонской области.

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Как сообщило МО РФ, в результате ракетного удара уничтожено двенадцать ангаров, в которых в общей сложности хранилось свыше трёх тысяч тонн боеприпасов разного калибра. В результате взрыва обломки арсенала и догорающие остатки боеприпасов разбросало в радиусе нескольких сотен метров.

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Что такое три тысячи тонн боеприпасов, спросите вы? Для сравнения, это примерно 30 тысяч артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра, каждый из которых имеет массу порядка ста килограммов. А учитывая, что на воздух взлетели снаряды и других, меньших калибров, скорее всего, общее количество утраченных ВСУ средств поражения может достигать и 50 тысяч. Учитывая, что суточный расход артиллерийских снарядов в ВСУ сейчас составляет от 2 до 6 тысяч единиц, простая арифметика рисует позитивную картину для положения ВС РФ и негативную — для ВСУ.

#россия #украина #боевые действия
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