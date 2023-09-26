Такое, какое и должно быть.

Сегодня в Белом доме официально подтвердили ранее опубликованные в СМИ сведения о том, что первая партия американских танков M1 Abrams уже доставлена на Украину и ждёт, так сказать, своего звёздного часа. Каким на самом деле будет этот «час», впрочем, сегодня объяснили в Кремле в ответе на соответствующий вопрос журналистов.

реклама

Изображение: подбитый M1 Abrams где-то на Ближнем Востоке.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Abrams являются серьёзным оружием, но, как и все предыдущие танки западного производства, «будут и эти гореть».

По тематическим группам в социальных сетях уже гуляет информация о том, что первый участник (или экипаж) специальной военной операции, кто подобьёт M1 Abrams, получит внушительную премию. За последующие «Абрамсы», как сообщается, тоже обещаны серьёзные награды. Так что можно быть уверенными в том, то «охота» на эти боевые машины будет вестись самая активная.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Впрочем, будут ли «Абрамсы» участвовать в наступательных действиях ВСУ или же будут находиться в тылу для обороны на случай уже российского наступления, свидетельства подготовки к которому появляются уже слишком часто, чтобы видеть в этом случайности, пока неизвестно. Как мы помним, предыдущее «чудо-вооружение» в лице британского танка Challenger 2 было подбито и сгорело дотла сразу же в первый день его появления на линии боевого соприкосновения, кадры чего облетели весь мир. После этого Challenger 2 на ЛБС перестали заезжать.