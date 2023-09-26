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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме подтвердили прибытие первой партии танков M1 Abrams на Украину
В таких случаях западные СМИ практически всегда говорят правду.

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Вчера днём издание The New York Times со ссылкой на свои проверенные источники сообщило, что первая партия танков M1 Abrams уже добралась до Украины. Ка выяснилось, в данном случае западным СМИ можно верить — все подобные сведения от американских изданий впоследствии подтверждались официальными лицами, и данный случай не исключение. О том, что первые «Абрамсы» уже действительно находятся на Украине, сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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Кирби также подтвердил, что «в ближайшие недели» на Украину прибудут дополнительные партии M1 Abrams.

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Где и когда эти танки будут использоваться ВСУ, пока не вполне ясно: для участия в «контрнаступе» уже, мягко говоря, поздновато, для подготовки к следующему «контрнаступу» — слишком цинично по отношению к украинским мужчинам. Впрочем, цинизм и коллективный Запад — это вещи неразрывно связанные.

#россия #украина #сша #боевые действия #m1 abrams
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