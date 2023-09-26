В таких случаях западные СМИ практически всегда говорят правду.

Вчера днём издание The New York Times со ссылкой на свои проверенные источники сообщило, что первая партия танков M1 Abrams уже добралась до Украины. Ка выяснилось, в данном случае западным СМИ можно верить — все подобные сведения от американских изданий впоследствии подтверждались официальными лицами, и данный случай не исключение. О том, что первые «Абрамсы» уже действительно находятся на Украине, сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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Кирби также подтвердил, что «в ближайшие недели» на Украину прибудут дополнительные партии M1 Abrams.

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Где и когда эти танки будут использоваться ВСУ, пока не вполне ясно: для участия в «контрнаступе» уже, мягко говоря, поздновато, для подготовки к следующему «контрнаступу» — слишком цинично по отношению к украинским мужчинам. Впрочем, цинизм и коллективный Запад — это вещи неразрывно связанные.