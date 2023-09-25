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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ объяснили, почему не могут сбить российские ракеты «Оникс»
«Кинжалы» «сбивают» (на картинках), а тут «Оникс» не могут одолеть.

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Сегодня ночью по объектам в Одессе был нанесён ракетный удар, который Минобороны России окрестило «групповым». Для нанесения удара применялись ракеты «Оникс», отличительной особенностью которых является сверхзвуковая скорость и очень низкая высота полёта. Как всем стало прекрасно известно в рамках конфликта на Украине, чем ближе к земле летит средство поражения или их носитель, тем сложнее его засечь системами обнаружения.

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Вот и у ракет «Оникс» принцип действия заточен на то, чтобы незаметно добраться до цели, параллельно за счёт скорости избегая возможного поражения средствами противовоздушной обороны. О том, что совокупность этих факторов — скорости и высоты полёта — делает крайне затруднительным перехват «Ониксов», сегодня сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, «Оникс» может преодолевать расстояние до 600 километров и лететь практически над поверхностью воды на сверхзвуковой скорости, что делает «фактически невозможным» её перехват.

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Одной из целей «Оникса» стало здание бывшей гостиницы «Одесса», в котором до сегодняшней ночи располагались пригнанные со всего света на Украину для участия в боевых действиях иностранные наёмники.

#россия #украина #боевые действия #"оникс"
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У нас уже есть Ониксы, Цирконы, Искандеры и Кинжалы, которые практически невозможно сбить. Авианосец они могут уничтожить. Так что этот Змеевик не особо и нужен, лучше его на потом отложить.
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
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