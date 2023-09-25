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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадры разрушенного ракетным ударом здания гостиницы в Одессе, где располагались наёмники, появились в Сети
У наёмников губа не дура — выбирают пункт дислокации с видом на море.

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Сегодня ночью по объектам на территории Украины был нанесён мощный беспилотный и ракетный удар. Взрывы гремели во многих частях страны, но громче всего — в Одессе, которая с середины июля, когда Россия перестала продлевать своё участие в «зерновой сделке». Попало по очередным объектам портовой инфраструктуры, а также по объекту, который до специальной военной операции выполнял роль гостиницы «Одесса».

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Естественно, просто так по «гражданскому» зданию ВС РФ наносить удар бы не стали, а это значит, что поступила информация об использовании здания гостиницы как пункта размещения иностранных наёмников. О том, что в рамках ракетного удара были уничтожены непосредственно пункты временной дислокации наёмников, а также места подготовки диверсантов ВСУ, сообщило сегодня Минобороны России, ну а кадры с обрушенным и обгоревшим каркасом вышеуказанного здания уже появились в Сети.

Не исключено, что размещавшихся в гостинице наёмников предупредить об ударе попросту не предупредили: согласно сведениям от очевидцев, удар производился сверхзвуковой ракетой «Оникс», пусковые установки которых находятся в Крыму. Время подлёта таких ракет составляет всего несколько минут, поэтому даже если информация о пуске до «личного состава» в гостинице и дошла, то всем эвакуироваться явно не удалось.

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Восстановлению здание с такими разрушениями, да и тем более в украинских реалиях, очевидно, не подлежит.

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