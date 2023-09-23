Потому что один раз уже рассматривали и получили обман.

На сегодняшний день Украина и её спонсоры не готовы рассматривать реалистичные варианты выхода из сложившейся кризисной ситуации. Вместо этого предлагаются какие-то нелепые «формулы Зеленского», различные варианты «заморозки» конфликта, и ничто из этого не учитывает основную суть сложившейся ситуации, в которой преимущество во всех аспектах — у ВС РФ. Понимая это, сегодня глава МИД России Сергей Лавров на полях Генасамблеи ООН прокомментировал звучащие со всех сторон предложения о прекращении огня.

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По словам Лаврова, позиция Кремля по этому вопросу чёткая и не менялась: Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, потому что однажды Москва уже рассмотрела такое предложение, и в итоге была обманута.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Россия не просто была готова, а уже достигла согласия с Украиной в начале апреля 2022 года в Стамбуле. Затем, продолжил Лавров, Украину заставили отказаться от переговоров, чтобы затем использовать её в качестве орудия для «истощения» России.

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Нетрудно заметить, что позиция РФ ужесточается. Это именно то, о чём российское политическое руководство предупреждало Киев ещё в начале специальной военной операции: чем дольше там будут фордыбачиться, тем труднее потом будет искать почву для переговоров в принципе.