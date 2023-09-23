Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине — Лавров
Потому что один раз уже рассматривали и получили обман.

реклама

На сегодняшний день Украина и её спонсоры не готовы рассматривать реалистичные варианты выхода из сложившейся кризисной ситуации. Вместо этого предлагаются какие-то нелепые «формулы Зеленского», различные варианты «заморозки» конфликта, и ничто из этого не учитывает основную суть сложившейся ситуации, в которой преимущество во всех аспектах — у ВС РФ. Понимая это, сегодня глава МИД России Сергей Лавров на полях Генасамблеи ООН прокомментировал звучащие со всех сторон предложения о прекращении огня.

реклама

По словам Лаврова, позиция Кремля по этому вопросу чёткая и не менялась: Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, потому что однажды Москва уже рассмотрела такое предложение, и в итоге была обманута.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Россия не просто была готова, а уже достигла согласия с Украиной в начале апреля 2022 года в Стамбуле. Затем, продолжил Лавров, Украину заставили отказаться от переговоров, чтобы затем использовать её в качестве орудия для «истощения» России.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Нетрудно заметить, что позиция РФ ужесточается. Это именно то, о чём российское политическое руководство предупреждало Киев ещё в начале специальной военной операции: чем дольше там будут фордыбачиться, тем труднее потом будет искать почву для переговоров в принципе.

#россия #украина #политика #боевые действия #оон
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров о «мирных инициативах» Украины и Запада
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китай представил атомный авианесущий крейсер с мощной гиперзвуковой электромагнитной пушкой
8
Как я работал 6 лет в DNS
85
Спутниковые снимки показывают повышенную активность на ядерных полигонах в России, Китае и США
2
Какой робот-пылесос не стоит покупать в 2023 году
6
Witchfire - еще один "соулслайк" с пистолетом
8
Midjourney сгенерировала портреты героев «Властелина кольца» в стиле Алекса Гросса
1
Переезд из Node 202 в NR200P
32
За что в интернете не любят "нефанатов"
106
Украина отказалась от немецких танков Leopard, а Польша - от поставок оружия Киеву
16
Исправляю проблему с часами в MX Linux 23 Xfce
14

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
21:59
Обычно правые не пытаются доказать, что они правы, как это делают власти РФ и рос. пропаганда
«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров о «мирных инициативах» Украины и Запада
Тruth Seеker
21:56
А что в РФ не переезжаешь, если топишь за войну и русский мир? Тем более в гейропе живёшь
Россия не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине — Лавров
MinerETh
21:55
Не каждый день, 2-3 раза в неделю летом примерно по 50км: на озеро в магаз итд. Если до работы, то 25-30км. Примерно. Немного ввел в заблуждение, за день по 50-70км) У меня примерно такая же средня...
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
Vito Vago
21:49
100 % за. Сам не из России. У меня родственник погиб в ВОВ. Смерть фашистам!
Россия не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине — Лавров
Vito Vago
21:46
Россия права!
«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров о «мирных инициативах» Украины и Запада
Тruth Seеker
21:41
Ну так США СССР лендлиз тоже бесплатно давали во время Второй Мировой
Конгрессмен Уолтц: эра карт-бланшей для Украины от США закончилась
Тruth Seеker
21:38
Через пол года о Вагнере уже забудут
Боец Вагнера с позывным Брест рассказал о делах ЧВК и стоит ли ожидать каких-либо изменений
Merovingl
21:33
Для меня корпус на фото огромный =) Говорю как владелец Ml06E Silverstone
Переезд из Node 202 в NR200P
BK201
21:33
Мы достигли взаимопонимания по части устройства данного корпуса? :D
Переезд из Node 202 в NR200P
kemanorell
21:26
К ПУЭ нужно обращаться всегда. Там даже есть глава (и не одна) про бытовое оборудование.
Переезд из Node 202 в NR200P
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем