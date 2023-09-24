Россия, в свою очередь, доведёт до конца дело с электричеством и связью на Украине. Нормальный размен?

Поскольку в Киеве продолжают оказывать сопротивление российской специальной военной операции в основном ради громких заголовков, не думая ни о последствиях, ни о том, насколько мощный и всеобъемлющий удар будет нанесён в ответ на те или иные действия диверсионного, террористического или военного характера, это в значительной степени накладывает отпечаток на тон, с которым украинские военные делают свои заявления. Взять хотя бы начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, который то и дело позволяет себе заявления экстремистского характера, направленные на поддержание угасающего боевого духа внутри Украины.

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В частности, Буданов заявил, что Украина продолжит осуществлять попытки ударов по Крымскому мосту. Более того, он даже на камеру уверен в том, что «доведём дело до конца, это просто вопрос времени».

Дальше Буданов вознамерился наносить удары по «критически важной военной инфраструктуре» России, под которой подразумевает нефтеперерабатывающие заводы, военные заводы и аэродромы. По всей видимости, для этого Киев и пытается выбить из своих спонсоров дальнобойные ракеты.

Как мы уже отметили, в Киеве не считаются с ответными действиями России, которые многократно, на несколько порядков превосходят те «булавочные уколы», которыми хвастает Буданов. Необходимо понимать, что когда Украина в первый раз ударила по Крымскому мосту, страна потеряла половину всей своей энергосистемы, а также несколько месяцев сидела с веерными отключениями электроснабжения с бесконечным гулом генераторов во дворах. Когда Украина ударила по Крымскому мосту второй раз, страна осталась без «зерновой сделки», без портовой инфраструктуры и соответствующих военных складов.

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Что будет, если произойдёт третий удар по мосту, неизвестно, но зимой сидеть вообще без света и тепла — удовольствие, мягко говоря, не из приятных. На самой Украине энергетики как огня боятся возобновления российских массированных ударов, но военно-политическое руководство страны их будто не слышит или не желает слышать, понимая, что конкретно оно без света и тепла не останется.