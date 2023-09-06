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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили о лишь 30-процентной готовности ТЭС к зимнему периоду
Ремонтировать-то нечем.

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Как известно, в середине прошлой осени и вплоть до начала года ВС РФ наносили массированные удары по объектам энергетики Украины. Какую цель несли эти удары, учитывая, что они были фактически брошены на полпути, до сих пор не утихают споры, но наиболее логичная из озвучиваемых версий — это не энергосистема как таковая, а изведение украинской системы противовоздушной обороны. Тем не менее, на сегодняшний день на Украине, по украинским же данным, из строя выведено примерно 50 % всей электрогенерации, а готовность тепловых электростанций к зимнему периоду составляет всего 30 %.

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Последней статистикой поделилась сегодня советница главы Минэнерго Украины Елена Зеркаль. По её словам, план восстановления генерации выполнен только на одну треть, и этот процесс необходимо ускорить, потому что в противном случае зимой, когда потребление энергии, по понятным причинам (как из-за более короткого светового дня, так и из-за низких температур за окном), страна не обойдётся без веерных отключений электроснабжения.

Неделей ранее компания «Укрэнерго» заявляла, что возможности электрогенерации на Украине еле-еле покрывают потребительские нужды — и это с учётом того, что огромная часть населения страны выехала в другие государства в качестве беженцев, а энергоёмкие производства были либо уничтожены, либо критически повреждены в ходе боевых действий за последние полтора года.

Сейчас в Киеве опасаются, что Россия возобновит кампанию по ракетным обстрелам оставшихся объектов энергетики. Если это случится, то блэкаут в стране примет уже состояние, близкое к перманентному. В прошлом году, отметим, отключения энергии на Украине в результате обстрелов не превышали нескольких суток. Вот такую систему оставили Украине коммунисты, память о которых киевская власть усиленно пытается стереть.

#россия #украина #боевые действия #энергетика
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