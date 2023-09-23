Оп-па-а-а. А как же очередное «чудо-оружие» с «секретной» волшебной бронёй?

В ближайшие дни на Украину прибудет первая партия американских танков M1 Abrams, ну а спустя некоторое время они уже появятся на линии боевого соприкосновения. Или не появятся, потому что смысла в этом критически мало, что уже подтверждают даже наиболее бескомпромиссно настроенные и свято верующие в превосходство западного вооружения украинские функционеры. В частности, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью WarZone заявил, что танки Abrams проявляют себя только в «очень специфических», очень хорошо продуманных операциях.

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Если использовать их в качестве основных танков в обычном общевойсковом бою, то, добавил Буданов, «очень долго на поле боя они не проживут».

Рассуждая о том, что боевые действия будут «заморожены» с началом заморозков, уж простите за этот вынужденный каламбур, Буданов заявил, что на самом деле подобные рассуждения не имеют под собой оснований: как показала зима 2022/2023 года, продолжение боевых действий в условиях зимы не является проблемой ни для одной из сторон.

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Возвращаясь к теме «Абрамсов», отметим, что Буданов, по сути, назвал эти танки пригодными для использования в очень ограниченных по масштабу операциях и только против соперника, который не может дать реальной сдачи. Чего на самом деле в реальном сражении стоят западные танки — «Леопарды» и «Челленджеры» — уже увидел без исключения весь мир.