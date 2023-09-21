На линии боевого соприкосновения их уже заждались расчёты с «Корнетами» и «Вихрями».

Похоже, эпопея с танками M1 Abrams для Украины, которая изначально должна была затянуться на несколько лет, но по итогам полностью провального «контрнаступления» была вынужденно ускорена, скоро завершится. О том, что первая партия «Абрамсов» появится в стране уже в ближайшие дни, заявил сегодня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

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По словам Райдера, он по соображениям безопасности (будто ВС РФ не знают, где, что и когда появляется) не может поделиться подробностями данного процесса, поэтому конкретную дату называть не станет. Тем не менее, первая партия танков поступит на Украину в ближайшие дни, а последующие партии — в ближайшие недели.

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Напомним, что всего Вашингтон обещал Киеву 31 танк M1 Abrams. Под какие действия Киеву передают эти танки, непонятно, но одно совершенно точно: охота на «Абрамсов» в вооружённых силах России будет вестись ожесточённая.