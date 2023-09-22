Кто-то сомневался?

Хотя свежий пакет военной «помощи» Украине от США не включает в себя дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, но наивно было полагать, что эти ракеты никогда не будут переданы Киеву. Сейчас, чтобы ещё больше затянуть этот проигранный (и данный факт начинают осознавать всё больше американских и европейских функционеров) Западом конфликт, Соединённые Штаты предоставят всё, что только могут. На подходе танки M1 Abrams, началось обучение пилотов на F-16, и вот, издание NBC News со ссылкой на свой источник из администрации Белого дома заявило, что президент США Джо Байден принял решение о предоставлении Украине «небольшого количества» ракет ATACMS «для помощи в конфликте с РФ».

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Когда произойдёт передача данных систем вооружений, не уточняется. При этом необходимо понимать, что необходимые носители на Украине уже имеются: пусковые установки ATACMS устанавливаются на шасси реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS.

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Опасность ракет ATACMS не в дальности их действия, которая составляет 300 км и существенно уступает российским аналогам в лице оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», а в мощной боевой части, что позволит наносить более серьёзные повреждения в случае, если система ПВО не справится с налётом данных средств поражения. Очередной виток эскалации со стороны Соединённых Штатов, расплачиваться за который продолжит Украина. И в этом заключается одна из основных трагедий текущего конфликта: страна терпит уничтожение во имя чужих интересов, при этом не осознавая своего незавидного положения во всей этой большой геополитической игре.