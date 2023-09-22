Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
США всё-таки предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но пока «в небольшом количестве» — СМИ
Кто-то сомневался?

реклама

Хотя свежий пакет военной «помощи» Украине от США не включает в себя дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, но наивно было полагать, что эти ракеты никогда не будут переданы Киеву. Сейчас, чтобы ещё больше затянуть этот проигранный (и данный факт начинают осознавать всё больше американских и европейских функционеров) Западом конфликт, Соединённые Штаты предоставят всё, что только могут. На подходе танки M1 Abrams, началось обучение пилотов на F-16, и вот, издание NBC News со ссылкой на свой источник из администрации Белого дома заявило, что президент США Джо Байден принял решение о предоставлении Украине «небольшого количества» ракет ATACMS «для помощи в конфликте с РФ».

реклама

Когда произойдёт передача данных систем вооружений, не уточняется. При этом необходимо понимать, что необходимые носители на Украине уже имеются: пусковые установки ATACMS устанавливаются на шасси реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Опасность ракет ATACMS не в дальности их действия, которая составляет 300 км и существенно уступает российским аналогам в лице оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», а в мощной боевой части, что позволит наносить более серьёзные повреждения в случае, если система ПВО не справится с налётом данных средств поражения. Очередной виток эскалации со стороны Соединённых Штатов, расплачиваться за который продолжит Украина. И в этом заключается одна из основных трагедий текущего конфликта: страна терпит уничтожение во имя чужих интересов, при этом не осознавая своего незавидного положения во всей этой большой геополитической игре.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #atacms
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Западная пресса нервничает: Россия в следующем году намеревается на 70 % увеличить оборонный бюджет
Лукашенко считает, что США начали «сливать» Зеленского
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
5
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
19
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
28
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
2
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
41
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
6
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
4
Игнорируя угрозы США, Китай отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию
3
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
96
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
10

Сейчас обсуждают

mayday30
19:06
А я как раз жене решил прикупить iPhone 15 Pro Max 1TB.
Эксперт Муртазин выразил разочарование Iphone 15 и назвал причины, почему не стоит его покупать
Decebel
19:02
Время летит, картой уже дедовский способ
Россия активизирует биометрическую оплату
Тruth Seеker
19:02
Ты сам выше написал про "Лицензия стоила копейки, а потом эти фирмочки гребли миллиардами бабло...", или это не коррупция?
Госдума решила увеличить стоимость новых лицензий на услуги связи в 130 раз
Артём Чумаков
19:00
В вальгалле нет лучей dlss и fsr
NVIDIA: Cyberpunk 2077 с DLSS 3.5 выглядит более реалистично, чем нативный рендеринг
Apsheronsky tchai
18:59
Good news, Everyone! Японцы создали переводчик с амудейского:
За что в интернете не любят "нефанатов"
unhurtable
18:59
А что для тебя, имбецила странного? Что будут убирать/национализировать операторов, так мне пофиг, пусть хоть один оператор будет но гарантированно рабочий, как скакал по тарифам/операторам помню, как...
Госдума решила увеличить стоимость новых лицензий на услуги связи в 130 раз
Александр Привет
18:54
Ты лучше про "химпром" расскажи, и его главу Егора Левченко (настоящая фамилия Егор Буркин), кто он такой и откуда. А где ты тут коррупцию увидел одному тебе известно, но мы то знаем, что ты наркоман ...
Госдума решила увеличить стоимость новых лицензий на услуги связи в 130 раз
Анатолий Павлюшин
18:51
Они основаны на пополнениях кладбищ в РФ.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил про истощение ВСУ - выясняем, насколько он прав
ЧatoБoт
18:51
Европка, а как же "вУкраина _понад_усе"?
Бельгия отказалась от передачи Украине своих F-16
ЧatoБoт
18:49
Хрюн, беги срочно в Зал_УПА, там тебя попустит.
Столтенберг: Перед началом борьбы с Китаем, США необходимо добиться успеха Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем