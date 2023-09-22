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Как и было обещано ещё несколько часов назад в рамках брифинга советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, Пентагон объявил об отправке очередного пакета военной «помощи» Украине. Общая сумма передаваемого вооружения, которое, и это не должно ни для кого быть откровением, мир в стране ни коим образом не приближает, а наоборот — бесконечно его отдаляет — составила $325 миллионов. Впрочем, учитывая специфику работы американского военно-промышленного комплекса, правильнее рассматривать пакет «помощи» не по сумме в долларах, а по пунктам.
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Так уж вышло, что Пентагон давным-давно перестал указывать конкретные количества передаваемых боеприпасов и систем вооружений, ограничиваясь просто перечислением конкретного набора поставки. На сей раз он выглядит следующим образом:
- ракеты AIM-9M для систем противовоздушной обороны;
- дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;
- системы ПВО Avenger;
- пулемёты калибра .50 BMG (12.7x99 мм) для перехвата беспилотных летательных аппаратов;
- 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая кассетные (DPICM);
- 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;
- управляемые противотанковые ракеты TOW;
- ПТРК Javelin и AT-4;
- свыше 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- 59 лёгких тактических автомобилей;
- снаряды для расчистки заграждений;
- полевое оборудование, запчасти.
Данный пакет военной «помощи» изымается непосредственно из имеющихся запасов Пентагона, так что прибудет к месту назначения уже в ближайшее время.