И ещё всякого разного на сумму в $325 млн.

Как и было обещано ещё несколько часов назад в рамках брифинга советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, Пентагон объявил об отправке очередного пакета военной «помощи» Украине. Общая сумма передаваемого вооружения, которое, и это не должно ни для кого быть откровением, мир в стране ни коим образом не приближает, а наоборот — бесконечно его отдаляет — составила $325 миллионов. Впрочем, учитывая специфику работы американского военно-промышленного комплекса, правильнее рассматривать пакет «помощи» не по сумме в долларах, а по пунктам.

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Так уж вышло, что Пентагон давным-давно перестал указывать конкретные количества передаваемых боеприпасов и систем вооружений, ограничиваясь просто перечислением конкретного набора поставки. На сей раз он выглядит следующим образом:

ракеты AIM-9M для систем противовоздушной обороны;

дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;

системы ПВО Avenger;

пулемёты калибра .50 BMG (12.7x99 мм) для перехвата беспилотных летательных аппаратов;

155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая кассетные (DPICM);

105-миллиметровые артиллерийские снаряды;

управляемые противотанковые ракеты TOW;

ПТРК Javelin и AT-4;

свыше 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;

59 лёгких тактических автомобилей;

снаряды для расчистки заграждений;

полевое оборудование, запчасти.

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Данный пакет военной «помощи» изымается непосредственно из имеющихся запасов Пентагона, так что прибудет к месту назначения уже в ближайшее время.