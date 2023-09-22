Кукла стала токсичной, поменяют.

Приём, который президент Украины Владимир Зеленский получил в США в рамках визита на Генассамблею ООН, мягко говоря, сильно отличается от тех, к которым украинский «лидер» привык. Выступил перед почти пустым залом Генассамблеи, не получил одобрения по своим нелепейшим предложениям по мирному урегулированию в Совбезе, не получил ракеты ATACMS, выслушал поучительные комментарии от польского президента, и многое другое.

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Особенно, конечно, показательным был комментарий президента Польши Анджея Дуды с его сравнением Украины с утопающим, цепляющимся на любую возможность спастись и при этом в панике топя своего спасателя. Комментарий Дуды вкупе со всем вышеперечисленным многие посчитали началом процесса «слива» ставшей излишне «токсичной» фигуры Зеленского. Такого же мнения придерживается и президент Беларуси Александр Лукашенко.

По мнению Лукашенко, Польша не просто так «сегодня давит эту бедную Украину». Белорусский лидер уверен, что Варшаве на это уже дали «отмашку» из Вашингтона, поскольку Зеленский «надоел» и его пора «сливать».

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И хотя эти мысли действительно могут оказаться правдой, но радоваться по этому поводу не стоит. Смена куклы ничего не решит, и Киев будет делать то, что ему скажут. Если, конечно, в Киеве сами не протрезвеют и не осознают, до чего довела страну политика текущих властей. Но шанс на это крайне невелик. И это для Украины настоящая трагедия.