Лучшей аналогии и не придумать. Просто в яблочко.

Так называемые союзники Украины, которые в реальности, конечно же, никакие не союзники, а те, кто получают различные выгоды (материальные, политические, экономические) из горящего в данной стране конфликта, продолжают делать заявления, призванные немного отрезвить потерявшие связь с реальностью киевские власти. Как справедливо отметил в рамках своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Польши Анджей Дуда, Украина себя ведёт как утопающий.

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А утопающий, продолжил Дуда, опасен тем, что в панике не контролирует себя и может не только утонуть сам, но и утопить приплывшего к нему спасателя. По словам польского президента, Украина сейчас находится в тяжелейшей ситуации, в которой «хватается за всё», за что только может. Польша при этом в самоотверженного рыцаря без страха и упрёка играть не намеревалась, поэтому будет действовать, исходя из своих, а не украинских интересов.

Речь, конечно, идёт о запрете Польши на ввоз украинского зерна, которое остаётся последним источником дохода для украинской казны, а потому вызывает в Киеве бурные истерики с попытками укусить кормящую его руку. По словам пана Дуды, на Украине есть «бизнес-круги», которым выгодно продавать зерно по минимальной цене и с максимальной скоростью. Польше же это невыгодно, и Варшава будет защищать свои экономические интересы. Так сказать, ничего личного, просто бизнес.

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Вчера Дуда уже посоветовал Украине взять себя в руки и помнить, через какую страну в неё поступает вся западная военная помощь. Добавить тут, собственно, нечего: если не ставить Киев на место, то там так и продолжат наглеть, словно старуха из сказки о рыбаке и рыбке.