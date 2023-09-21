Будут ли удары продолжаться, покажет только время.

Как вы наверняка знаете, с октября прошлого года и до февраля года текущего ВС РФ активно наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Итогом этих массированных обстрелов стала утрата Украиной половины всего своего потенциала по электрогенерации.

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Восстановить эти объекты в условиях продолжающихся боевых действий и отсутствия соответствующих предприятий в стране невозможно, и три причины, по которым система способна обеспечивать текущие потребности государства, звучат следующим образом: уничтожение энергоёмких предприятий, выезд миллионов человек в качестве беженцев, а также фактор тёплого времени года. Проще говоря, потребление электроэнергии в стране мизерное, и даже с 50-процентной генерацией покрывает потребности.

В Киеве сильно опасались возможного возобновления ракетных ударов по оставшимся энергообъектам, и вот, похоже, опасения подтвердились. Как сообщило сегодня Минэнерго Украины, в результате массированного удара поражены в том числе объекты энергетической инфраструктуры. Ведомство сообщает, что «в одной из областей» была повреждена подстанция 330 кВ, из-за чего по цепочке обесточились несколько подстанций 110 кВ, и 90 населённых пунктов остались без электроснабжения.

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Из открытых источников поступают сообщения, что без света остались несколько сотен населённых пунктов как минимум в пяти областях. Является ли данный удар, который пришёлся в том числе по энергообъектам Украины, исключительным или же ВС РФ будут наносить их системно, покажет только время. Если же удары продолжатся, то Киеву следует предъявлять претензии только к самому себе: упорно пытаться переносить боевые действия на территорию России — опасная игра, расплачиваться за которую своим комфортом и привычным укладом жизни будут опять простые граждане Украины.