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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Отражена массированная атака ВСУ беспилотниками по Крыму — МО РФ
Кому-то сильно хочется остаться без света этой зимой.

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Несмотря на то, что ВС РФ регулярно уничтожают украинские арсеналы с самым разным вооружением, полностью всё вычислить и ликвидировать, тем более когда речь идёт о сравнительно небольших средствах поражения, которые можно замаскировать под что угодно, и учитывая масштабы Украины, естественно, невозможно. Получив от западных спонсоров очередную поставку ударных дронов, Украина последние несколько дней регулярно запускает их по целям в Крыму.

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Сегодня ночью удар был особенно ожесточённым: очевидцы суммарно насчитали пару десятков беспилотников. К счастью, расчёты противовоздушной обороны отработали на оценку «Превосходно», поэтому спустя небольшое время после отражения атаки с соответствующим заявлением выступило Минобороны России.

Выяснилось, что очевидцы оказались поразительно близки к реальному числу подбитых беспилотников: всего российское оборонное ведомство рапортовало о девятнадцати сбитых БПЛА самолётного типа над Чёрным морем и территорией Крымского полуострова, а также по одному БПЛА над территорией Курской, Белгородской и Орловской областей.

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Будет ли в назидание украинскому военно-политическому руководству произведён удар возмездия, неясно. Ясно то, что на Украине опасаются возобновления российских ударов по объектам энергетики. Впрочем, поведение Киева с этими запусками дронов по российским регионам демонстрирует, что страх перед данной гипотетической возможностью там недостаточно велик. Оно и понятно: в случае чего руководство страны-то без света и отопления не останется.

#россия #украина #боевые действия
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