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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский опасается возобновления массированных ракетных ударов ВС РФ по энергосистеме Украины
Под это дело Киев вытребовал больше ЗРК Gepard.

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Чем ближе начало отопительного сезона, тем чаще на Украине звучат заявления о том, что Россия возобновит массированные удары по объектам энергетики страны. Опасения вполне обоснованные: на сегодняшний день система держится исключительно по той причине, что огромная часть населения выехала за рубеж под видом беженцев, а вся промышленность в стране была выведена из строя в ходе боевых действий. Восстановить энергосистему в текущих реалиях невозможно, поскольку требуются компоненты, производящиеся только в РФ, поэтому состояние у украинской энергетики, мягко говоря, шаткое.

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Сегодня о том, что существует угроза возобновления ударов по энергосистеме страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского «лидера», достигнута договорённость со спонсорами страны, по которой Киеву передадут больше лёгких зенитных установок Gepard, призванных обеспечить защиту энергосистемы. Зеленский пообещал сделать всё, чтобы защитить энергетические объекты.

Существуют ли реально у России планы по окончательному уничтожению украинской энергосистемы, вопрос открытый. Бытует мнение, что если бы такой план действительно существовал, то его очень быстро и эффективно реализовали бы прошлой осенью. Пока что многие эксперты сходятся во мнении, что реальной целью ударов по энергосистеме Украины было истощение систем противовоздушной обороны.

#россия #украина #боевые действия #энергетика
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