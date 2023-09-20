В МИДе как никогда согласны. Но есть один нюанс.

Сегодня, если смотреть на происходящее с украинской точки зрения, друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так. Речь, естественно, идёт о Польше, которая пусть и крайне неубедительно, но всё же изображала поддержку Киева в текущем вооружённом конфликте с Москвой. Учитывая, что для отчаявшейся Украины и такой актёрской игры достаточно, работало это исправно, пока интересы украинского бизнеса не стали задевать интересы польской экономики и, как следствие, политики. Невзирая на решение Еврокомиссии, Варшава запретила ввоз украинского зерна в Польшу даже в качестве транзитной страны, чем сильно обидела киевских бородатых детей в толстовках и кедах.

реклама

Обидела так сильно, что те вздумали даже подать на Польшу (а ещё на Венгрию и Словакию) в суд во Всемирной торговой организации. Каков будет исход этого суда, всем предельно понятно, равно как понятен и тот факт, что Киев пытается шантажировать Варшаву, Будапешт и Братиславу, параллельно зарабатывая мнимые политические очки внутри Украины.

Естественно, не «прокатит». Сегодня президент Польши уже назвал Украину утопающим, который в панике цепляется за любую возможность спастись, но при этом топит приплывшего к нему на помощь спасателя.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Примечательно, что своё полное согласие с этой формулировкой польского президента выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая, впрочем, уточнила, что во всей этой истории с утопающим и спасателем есть один большой нюанс: изображающая себя в качестве спасателя Варшава сама активно топила Киев, поддерживая «смену режимов» на Украине, а затем «привязывая» к её ногам «что потяжелее» в виде бронетехники и снарядов.