А что раньше мешало?

Судя по тому, как себя ведут политики в большинстве стран, инфантилизм стал уже привычным явлением. Казалось бы, всегда выгоднее решать все проблемы путём переговоров, не доводя до «мордобоя». Понимать это начинают только тогда, когда до рукоприкладства уже дошло. Вот и в Нагорном Карабахе, где сегодня началась азербайджанская «антитеррористическая» операция, осознали, что лучше, когда разговаривают дипломаты, а не грохочут пушки.

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Как сообщают СМИ со ссылкой на единый информационный центр Нагорного Карабаха, Степанакерт (столица непризнанной НКР) «обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров», чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

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Формально Армения отстранилась от происходящего в регионе: премьер Пашинян заявил, что Ереван не будет втянут в конфликт, и что вообще армии республики в данном регионе нет.