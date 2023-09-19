И вообще Армении в Карабахе якобы нет. Вот чудеса.

Формально Армения признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, и если для кого-то это до сих пор является откровением, то можно ознакомиться с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна касательно начавшейся сегодня вооружёнными силами Азербайджана «антитеррористической» операции.

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Проведя экстренное заседание Совбеза страны, Пашинян заявил, что Армения не участвует в военных действиях и армии в Нагорном Карабахе у Еревана нет, а попытки втянуть страну в конфликт премьер назвал «неприемлемыми». Пашинян заявил, что Армения в настоящее время не будет предпринимать «никаких необдуманных действий».

Между тем в Ереване собрались протестующие, требующие от правительства «решительных действий» (естественно, за чужой счёт), и данное действие Пашинян уже назвал попыткой устроить в столице государственный переворот.

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При всём этом премьер Армении ожидает активных действий от российского миротворческого контингента. То есть, призвал помочь тех, кого сам недавно обвинял в недостаточных усилиях по сохранению мира. Насколько безобразно со стороны Пашиняна это выглядит, пожалуй, комментировать не стоит.