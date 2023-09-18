Операторы так и не поняли, что ФАС относится к ним максимально лояльно. А ведь могли бы впаять штраф на сумму годовой выручки.

Отношения операторов сотовой связи и абонентов — это всегда конфликт интересов. Операторы хотят получать сверхприбыли, ничего для этого не делая кроме повышения стоимости тарифных планов и добавления максимально наглых по своей сути правил, абоненты же хотят спокойно пользоваться связью с учётом и без того сильно ограниченного трафика за огромные деньги. И всё это при условии, что у проводных провайдеров интернета такого понятия как ограниченный трафик уже пару десятков лет как не существует.

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В общем, некоторое время назад Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прислушалась к жалобам граждан на взимание операторами сотовой связи дополнительной платы за раздачу интернет-трафика. Сегодня ФАС постановила, что перед нами навязывание абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг, и потребовала от операторов убрать дополнительную плату за раздачу интернета.

Как и следовало ожидать, операторы стали неубедительно оправдываться, заявляя, что никаких предупреждений от ФАС ещё не получали и что будут принимать решение на основе полученного документа. Те, кто помудрее, просто ограничились таким заявлением, но МТС решила отличиться, заявив, что платная раздача интернета на другие устройства — это, видите ли, «вынужденная мера».

Как поясняет МТС, данная мера была введена для снижения «неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи», который частично генерируется именно за счёт функции раздачи интернета. Пресс-служба МТС уточняет, что несколько лет назад проблема не была актуальной, но сегодня для «управления нагрузкой на сеть связи для сохранения высоких скоростей и качества доступа в интернет для всех абонентов» приходится прибегать к таким непопулярным мерам.

Нетрудно заметить, что решать проблему роста трафика МТС хочет не путём увеличения мощностей, а путём дополнительного побора за использование существующих мощностей. Можно, конечно, оправдаться ещё раз, заявив, что с закупкой оборудования сейчас проблемы из-за санкций, но давайте смотреть правде в глаза: в реальности никаких проблем кроме возросшей стоимости таких закупок нет.