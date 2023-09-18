К сожалению, без сверхприбылей операторы себя не оставят.

Для тех, кто активно пользуются мобильным интернетом, не секрет, что на протяжении последних нескольких лет операторы сотовой связи наглели так сильно, что вздумали даже взимать с абонентов плату за раздачу трафика на другие устройства. С точки зрения логики в этом решении операторов, действия которых вполне можно подогнать под картельный сговор, нет никакого смысла: абонент уже оплатил и без того сильно ограниченный трафик в рамках постоянно дорожающих тарифов, и технически получается, что оператор требует заплатить второй раз за одно и тоже. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по этому поводу стал поступать столь большой вал жалоб, что ведомство решило взяться за операторов.

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Итогом разбирательства стало опубликованное сегодня на официальном сайте ФАС предупреждение, из которого следует, что операторы так называемой Большой четвёрки (МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2) обязаны отменить плату за раздачу интернет-трафика.

Как отметило ведомство, операторы своими действиями «навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи», и при этом не смогли предоставить Федеральной антимонопольной службе достаточных обоснований экономического, технологического либо иного характера.

Отмена платы за раздачу интернет-трафика должна быть проведена в течение месяца с сегодняшнего дня. Если операторы откажутся исполнять решение ФАС, то ведомство оставляет за собой право о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. А это, как понимаете, для оператора совсем нежелательно.

Понятно, что оператор без сверхприбыли себя не оставит и вмонтирует дополнительные затраты куда-нибудь в другой пункт. Но здесь на помощь спешит очередное разбирательство ФАС с отдельными операторами касательно необоснованного повышения стоимости услуг связи. Его итогами ведомство с общественностью пока не поделилось.