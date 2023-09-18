А что же тогда раньше было?

Несмотря на то, что мощнейшие удары ВС РФ по объектам на Украине в плане количества задействованных средств поражения приходились на прошлую осень, когда российская авиация занималась выведением из строя объектов энергетики, в Киеве не могут отказать себе в удовольствии из раза в раз называть новые российские удары «беспрецедентными». Именно такой эпитет спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат применил по отношению к нанесённым сегодня ночью ударам.

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Относится он, впрочем, не к количеству средств поражения, а к количеству принимающей в ударе авиации и изменённой тактике нанесения ударов. По словам Игната, в ударе принимали участие и беспилотники, и тактическая авиация, и стратегические ракетоносцы — всего в общей сложности «несколько десятков бортов».

При этом тактика, при которой российские ракеты постоянно меняют направление движения, сбивая с толку ещё оставшиеся на Украине системы противовоздушной обороны, отметил Игнат, сохраняется.

Отметим, что сейчас в Киеве не на шутку боятся возможного возобновления Россией ударов по оставшимся объектам энергетики. На сегодняшний день на Украине осталось лишь 50 % энергообъектов, а система держится только за счёт значительного сокращения потребления в результате выезда из страны нескольких миллионов человек вкупе с выведением из строя энергоёмкой промышленности. Так что нетрудно догадаться, что будет, если удары по энергосистеме будут возобновлены, и будут наноситься с использованием вышеизложенной «беспрецедентной» тактики.