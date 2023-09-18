Это помимо складов со снарядами с обеднённым ураном, естественно.

Вторую ночь подряд ВС РФ наносят массированные беспилотные и ракетные удары по военным объектам на территории Украины. Тревога под утро воет во всех украинских регионах, взрывы гремят в значительной их части. На тот же день Минобороны России публикует пусть и крайне сухую и сжатую, но всё же сводку об итогах ракетного удара.

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Сегодняшний ночной ракетный удар был особенно результативным. Помимо поражения складов с американскими снарядами с обеднённым ураном для танков M1 Abrams, о чём мы упомянули отдельно, Минобороны сообщило о поражении арсеналов с крылатыми ракетами Storm Shadow, центрам радиотехнической разведки, а также по местам подготовки диверсионных групп.

Из комментария МО РФ следует, что все назначенные объекты были поражены. Целью является снижение боеспособности ВСУ, и она, естественно, в результате утраты огромного количества средств поражения, которые в текущей действительности поставляются исключительно с Запада, а, значит, сильно ограничены в масштабах, значительно уменьшилась.