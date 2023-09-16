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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский пообещал «цивилизованный» ответ странам, запретившим ввозить украинское зерно
Последние полтора года Украина живёт по принципу «наглость — второе счастье».

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Сегодня ряд соседних с Украиной стран — Польша, Венгрия и Словакия — выступили единым фронтом и объявили о запрете ввоза зерна из соседнего с ними государства, причём в случае с Польшей даже демонстративно заявили, что Еврокомиссия, которая сегодня не продлила общеевропейский запрет на импорт украинской аграрной продукции, им не указ. Естественно, в Киеве такому раскладу, мягко говоря, не обрадовались и по старой традиции решили попытаться пристыдить своих «соседей», забывая, что подобные дешёвые манипуляции бесполезны, когда речь идёт о национальных интересах государств.

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По словам Зеленского, которые он произнёс в очередном вечернем обращении к нации, ограничения Евросоюза на импорт украинского зерна сняты, однако не все «соседи» Украины ведут себя по-соседски. Если нарушение этими странами решений Евросоюза будет продолжаться и дальше, то Киев «будет отвечать цивилизованно».

О каком цивилизованном ответе говорит Зеленский в отношении Евросоюза, в значительной степени за счёт которого Украина продолжает кое-как экономически держаться в рамках текущего конфликта, совершенно непонятно.

Напомним, что в аграрных странах ЕС, а это три перечисленных в первом абзаце данной заметки плюс Румыния, после наплыва дешёвого (почти бесплатного по европейским меркам) украинского зерна возник сельскохозяйственный кризис: местные фермеры утратили конкурентоспособность, поскольку себестоимость их продукции из-за циклопического разрыва с Украиной в затратах на топливо, удобрения, рабочую силу и электроэнергию, попросту не позволяет им оставаться на рынке. Собственно, примечательно, что страны восточной Европы прислушались к своим аграриям и сделали единственно верное решение. Единство Европы, сказками о котором кормили Киев на протяжении последних тридцати лет, при малейшей угрозе экономической безопасности её составных частей — стран — моментально улетучивается.

#украина #экономика #евросоюз
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