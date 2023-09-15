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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Несмотря на решение Еврокомиссии, Польша, Венгрия и Словакия вводят запрет на ввоз зерна с Украины
Быстро, однако, Евросоюз зашатался. И как мало было для этого нужно.

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Как мы уже отмечали ранее, «единство» Евросоюза — это не более чем сказка и миф, насаждаемый средствами массовой информации для создания образа единодушия в вопросе принятия тех или иных решений. Суровая действительность же, мягко говоря, далека от сказок о кисельных реках и молочных берегах, и максимально приближена к экономике и интересам стран-членов Евросоюза, которые решениями Еврокомиссии попираются.

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Сегодня Еврокомиссия не продлила запрет на ввоз украинского зерна, ну и, как и следовало ожидать, наиболее сильно пострадавшие от решения бесконтрольно импортировать украинское зерно страны сегодня выступили фактически единым фронтом и заявили о том, что запрещают ввоз зерна несмотря на решение Еврокомиссии. Соответствующие заявления сделали Польша, Венгрия и Словакия. Румыния, надо понимать, присоединится к ним чуть позже, потому что в противном случае всё зерно поедет именно через неё, а это Бухаресту не надо.

Как видим, конфликт интересов в Евросоюзе образовался очень быстро, даже быстрее, чем можно было себе представить, и любопытно посмотреть, чем это всё закончится.

#украина #политика #экономика #польша #зерновая сделка #венгрия #словакия
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