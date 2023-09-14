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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Германии усомнился в возможности Украины «правильно применять» ракеты Taurus
И добавил, что исход конфликта от них не зависит.

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Бездонная яма для различных видов вооружений, в которую превратилась современная Украина, потому и бездонная, что сколько в неё ни забрасывай, к желаемому результату это не приведёт и привести в принципе не может: потенциалы противоборствующих сторон несопоставимы. Последнее время официальный Киев с настойчивостью, переходящей в открытое хамство, требует от Берлина передать крылатые ракеты большой дальности Taurus. Германия пока делает всё возможное, чтобы если не поставить точку в этом вопросе, то как минимум максимально затянуть процесс передачи данных ракет. И, по всей видимости, завершится история именно точкой.

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В частности, сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что общество заблуждается, воспринимая ракеты Taurus как вооружение, от которого зависит исход текущего конфликта. Причин, по которым господин министр сомневается в целесообразности передачи данных ракет, две. Первая: Писториус не уверен в том, что украинские лётчики смогут правильно и эффективно их применять из-за отсутствия соответствующего опыта. Вторая: как добавил министр обороны Германии, сейчас ключевая потребность Украины не в ракетах, а в системах противовоздушной обороны. Киеву, продолжил Писториус, требуются системы Gepard, IRIS-T и боеприпасы к ним. Обе данные системы, считает глава оборонного ведомства ФРГ, продемонстрировали свою эффективность при перехвате ракет и беспилотников. Подтверждать свои слова он, конечно, не стал, потому что, вероятно, нечем.

Важно помнить, что Германия, несмотря на десятилетия сотрудничества с Россией, благодаря которой примерно с 1970-х годов наблюдала процветание, стала второй по объёмам военной «помощи» Киеву страной, тем самым внеся свою колоссальную лепту в затягивание этого конфликта, от которого, естественно, увеличиваются и российские потери. И забывать, тем более прощать это немецкому государству ни в коем случае нельзя. К сожалению, прежних отношений с европейскими странами у России теперь долго не будет. А всему виной отсутствие у этих стран реального государственного суверенитета.

#россия #украина #боевые действия #германия #taurus
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