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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В постпредстве РФ при ЕС порекомендовали не ожидать улучшения отношений с Евросоюзом
Слишком много глупостей было Европой сделано и сказано.

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Несмотря на то, что в результате развязывания санкционной войны против России страны Евросоюза, включая такой локомотив данного объединения, как Германию, врезались в стену рецессии, просветления в Брюсселе пока не наблюдается. Оголтелая антироссийская риторика никуда не уходит, гайки закручиваются всё сильнее. Поэтому сегодняшний комментарий исполняющего обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилла Логвинова касательно надежд некоторой части россиян на восстановление отношений с Европой может стать для них холодным душем.

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По словам Логвинова, ЕС объявил России «тотальную войну» в торговой, экономической, внешнеполитической и информационной сферах, тем самым продемонстрировав себя как недоговороспособного и ненадёжного партнёра, к которому у России если не навсегда, то «надолго» потеряно уважение. Так что ожидать улучшения отношений между РФ и ЕС не стоит. Опять же, надо понимать, в обозримой перспективе.

Как дополнительно добавил Логвинов, действия Евросоюза по отношению к России и к россиянам противоречат международному праву, уставу ООН, а также представляют собой правовой беспредел «масштабов, который никогда не имел место», и это, убеждён и.о. постпреда России при ЕС, понимают все, в том числе в самой Европе.

#россия #политика #евросоюз
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