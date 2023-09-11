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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кулеба призвал Германию не тратить время зря и поставить Украине ракеты Taurus
Потому что всё равно это сделать придётся.

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Уровень дипломатии, этикета и знания протокола, который проявляют киевские власти, уже давно пробил столько доньев, что трудно понять, перестанут ли снизу когда-нибудь стучать. В частности, сегодня на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок в рамках её необъявленного визита министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прямым текстом призвал ФРГ не тратить время зря и поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, отметив, что Берлин всё равно обязательно это сделает.

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Началось всё с того, что в рамках пресс-конференции Бербок заявила, что решение о поставке ракет Taurus ещё не принято официальным Берлином, поэтому обсуждать эту тему пока рано. После чего Кулеба, считающий, будто Taurus — это очередное чудо-оружие, которое на 50-й раз теперь уж точно перевернёт ход конфликта в пользу Украины, посмел заявить следующее:

«Вы же поставите нам эти ракеты, и это только вопрос времени. Я не понимаю, зачем продолжать зря тратить время».

Таким образом, Кулеба намекнул своей немецкой коллеге, что решения принимает не Берлин, а большой заокеанский брат, и если там скажут отправлять Taurus, то Германия смиренно это сделает. К сожалению, в этом аспекте Кулеба на сто процентов прав.

#россия #украина #боевые действия #германия #taurus
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