Сегодня дружба, завтра вражда. Краткий курс по истории отношений с Европой.

Чем ближе «Время "Ч"» — окончание решения Еврокомиссии о запрете ввоза украинского зерна с целью сохранения своей собственной аграрной отрасли — тем громче заинтересованные страны-младочлены ЕС начинают кричать о том, что бесконтрольный ввоз зерна с Украины по бросовым ценам уничтожает сельское хозяйство Евросоюза. Так, сегодня министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Телюс прямо заявил, что украинское зерно угрожает не только аграрным комплексам своих соседей, но и всей Европы как таковой.

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На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что даже если Еврокомиссия не продлит запрет на ввоз украинского зерна, то Польша будет блокировать его ввоз в свою страну самостоятельно, без санкции Еврокомиссии. Рискнём предположить, что точно также поступят и другие заинтересованные страны, а именно Румыния, Венгрия и Словакия.

Как видим, как только под вопли о необходимости поддерживать Украину начинают страдать интересы европейских стран, то о дружбе до гробовой доски все очень быстро забывают. А какие красивые сказки эти европейские страны рассказывали своим инфантильным украинским коллегам.

Запрет на импорт украинского зерна в ЕС истекает завтра, 15 сентября. Завтра же и узнаем, как ЕС будет из этой ситуации выпутываться.