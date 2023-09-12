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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Польша введёт запрет на ввоз украинского зерна несмотря на решение Еврокомиссии
Очевидно, за Польшей последуют и другие заинтересованные страны.

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На чём держатся конфедеративные союзы наподобие ЕС? На том, что всем хорошо и всех всё устраивает, и не важно, как, почему и за чей счёт (спойлер: за счёт Германии) это «хорошо» реализуется. Когда «хорошо» заканчивается и начинаются проблемы, которые могут перерасти в катастрофу, колосс на глиняных ногах начинает шататься. Вот, например, Польша, недовольная бесконечным ввозом в страну в рамках постановления ЕС украинского зерна по бросовым цена (почти бесплатно), сегодня заявила о том, что введёт запрет на ввоз украинской сельхозпродукции даже несмотря на другое решение Еврокомиссии.

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Соответствующее решение Варшава примет в том случае, если 15 сентября Еврокомиссия не продлит ранее принятое эмбарго на ввоз украинского зерна.

Напомним, что Польша, Венгрия, Румыния и другие сугубо аграрные государства Евросоюза уже высказывали своё недовольство наводнением стран украинским зерном, из-за чего местные фермеры оказались в затруднительном положении: выращенное в ЕС зерно по определению значительно дороже выращенного на Украине — из-за разницы в стоимости энергии, топлива, рабочей силы и удобрений — поэтому случился, по сути, насильственный демпинг.

В связи со всем вышесказанным, если Еврокомиссия в очередной раз позволит себе вольность и закроет глаза на требования стран-участниц ЕС, то страны возьмут решение данного вопроса в свои руки. А это есть не что иное, как вызов Евросоюзу как наднациональному государственному институту.

#украина #политика #экономика #евросоюз #польша
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