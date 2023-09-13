Минус ещё один ствол.

Операторы дронов-камикадзе «Ланцет» продолжают «набивать» статистику, которая впоследствии станет главным маркетинговым доводом в пользу закупок странами глобального Юга вооружений именно российского производства. «Ланцет» стал именно тем вооружением, которое всерьёз изменило правила боевых действий, ещё сильнее склонив чашу весов в российскую сторону. Сегодня Минобороны России опубликовало очередные кадры работы «Ланцета» по замаскированной гаубице M777, которые в огромных количествах были переданы Вашингтоном в пользу Киева.

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Изображение носит иллюстративный характер и не является фотографией уничтоженной конкретно сегодня гаубицы M777.

При помощи «Ланцетов» выбиваются не только гаубицы, но и системы ПВО, легко- и тяжелобронированная техника, радиолокационные станции, укреплённые районы, огневые точки, танки, в том числе западного производства. В общем, спектр применения «Ланцетов» крайне обширен, и многие эксперты полагают, что эти дроны-камикадзе по своей эффективности способны заменить несколько десятков обычных конвенциональных (не высокоточных) артиллерийских снарядов.

Насыщение участвующей в специальной военной операции группировки войск (сил) «Ланцетами» продолжается постоянно: с момента начала СВО производство этих барражирующих боеприпасов возросло в десятки раз. Естественно, по причине крайне низкого старта, но масштаб в любом случае впечатляющий. Сейчас производитель «Ланцетов» уже готов внедрить в войска новый вариант этого дрона-камикадзе, предназначенный для запуска не с катапульты, а из специальных пусковых контейнеров, и действуя в составе так называемого роя.